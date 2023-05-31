Урсула фон дер Ляєн закликала всіх, хто може, надати Україні далекобійну зброю

Про це сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на безпековому форумі GLOBSEC 2023.

Глава Єврокомісії закликала "усіх, хто може" надати Україні артилерію і зброю великої дальності.

"Нагальна потреба – це військова допомога для підтримки зусиль українських Збройних сил. Ось чому ми запропонували закон про виробництво боєприпасів – ми називаємо його ASAP. Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва так необхідних 155-міліметрових і 152-міліметрових артилерійських снарядів. А ті, хто може, мають надати артилерійські установки та системи озброєння великої дальності, які можуть допомогти Україні вирівняти на полі бою розрив у дальності до сил вторгнення", – сказала фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що підтримка необхідна і для бойової підготовки української армії.

"Держави-члени багато роблять, і ми, на європейському рівні, теж робимо свою частину. До кінця року ми підготуємо 30 тисяч військовослужбовців і жінок-військовослужбовиць", – додала глава Єврокомісії.

За її словами, припинення вогню, що призведе до заморожування конфлікту, не принесе тривалого миру.