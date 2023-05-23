Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

"Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, такі як виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури", — повідомив він.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Єврокомісії й особисто Домбровскісу за підтримку країни.

"Наразі ЄС надав €14,7 млрд макрофінансової допомоги від початку повномасштабної війни з Росією", - написав він.

Усього передбачено виплату 18 млрд євро допомоги.