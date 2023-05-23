Єврокомісія виділила Україні новий транш макрофіну на €1,5 млрд: на що підуть гроші
Єврокомісія виділила Україні новий транш макрофінансової допомоги на €1,5 млрд. Кошти спрямують на виплату зарплат, пенсій і ремонт критичної інфраструктури
Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.
"Ця регулярна підтримка ЄС допомагає Україні задовольнити фінансові потреби, такі як виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури", — повідомив він.
Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Єврокомісії й особисто Домбровскісу за підтримку країни.
"Наразі ЄС надав €14,7 млрд макрофінансової допомоги від початку повномасштабної війни з Росією", - написав він.
Усього передбачено виплату 18 млрд євро допомоги.
- Попередній транш у розмірі 1,5 млрд євро Україна отримала у березні.
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