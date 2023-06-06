Австралія може передати Україні понад 40 винищувачів F/A-18

США, Австралія та Україна обговорюють можливість передачі ЗСУ 41 літака F/A-18 Королівських ВПС Австралії, які підлягають списанню.

Про це повідомляє Australian Financial Review, з посиланням на джерела в уряді Австралії.

США прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18. Схвалення Вашингтона для передачі літаків необхідно, оскільки США володіють інтелектуальною власністю на винищувачі.

Повідомляється, що 41 літак були списані з озброєння Королівських військово-повітряних сил і замінені сучасними F-35.

На північ від Авдіївки ЗСУ мають оперативний успіх

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що ситуація в Авдіївці залишається напруженою

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За минулу добу ворог здійснив близько 20 масованих обстрілів міста та 4 авіаракетних удари. По позиціях навколо міста противник здійснив близько 200 обстрілів, 6 авіаракетних ударів. Ворог намагався проводити штурмові дії, але без успіху. На північ від Авдіївки ЗСУ мають певний оперативний успіх. Українська армія потрохи контратакує", - зазначив Барабаш.

Комісія МКІП підписала акт передачі Києво-Печерської лаври Національному заповіднику

Про це інформує очільник МКІП Олександр Ткаченко.

"Учора, 5.06.2023 року Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Лаври завершила свою роботу та підписала із Заповідником акт приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", яким підтвердила передачу державного майна у користування Заповідника", - написав Ткаченко.

Комісія перевірила та повертає у користування держави 79 об’єктів.

Міністр наголосив, що УПЦ (МП) допустила самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника, надалі із цим розбиратимуться фахівці.

Україна домовилась із Чехією про спільний ремонт танків Т-64

Про це інформує міністерство оборони Чехії.

Укроборонпром та VOP CZ домовилися про спільний ремонт танків Т-64 на заводі у Новому Їчині.

"Чехія підтримує і підтримуватиме Україну в її боротьбі з російським агресором. Ми надаємо непотрібні військові матеріали, навчаємо українських солдатів, а тепер також допомагаємо з ремонтом української техніки. Для навчання та ремонту ми пропонуємо свої знання, вміння й отримаємо неоціненний бойовий досвід від українців", – сказала міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Точна кількість танків, що будуть відремонтовані, не уточнюється з міркувань безпеки.

Авіація України завдала 10 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 16 інших важливих цілей ворога.