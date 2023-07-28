Японія ввела нові санкції проти РФ

Про це повідомили в пресслужбі міністерства економіки Японії.

"З огляду на поточну ситуацію в Україні, а також з метою сприяння міжнародним зусиллям Японії щодо підтримання міжнародного миру та виходячи зі змісту заходів, які нещодавно вирішили вжити провідні країни світу, Кабінет Міністрів у п'ятницю, 28 липня 2023 року, схвалив часткову зміну до Наказу про контроль за експортною торгівлею з метою запровадження заходів щодо заборони експорту до Росії", - ідеться в повідомленні.

Нові обмежувальні заходи набудуть чинності з 9 серпня 2023 року.

Так, у списку заборонених до експорту товарів у Росію є транспортні засоби та запчастини до них. Мовиться, зокрема, про бензиновий і дизельний двигуни з об'ємом понад 1,9 літра. Також у списку є гібридні автомобілі та електромобілі.

Україна здобула перше золото на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

Легкоатлетка Ольга Машанєнкова здобула перше золото для збірної України на XVII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Маріборі.

Про це повідомили на сторінці Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної.

"16-річна спортсменка з Рівного не просто стала чемпіонкою у бігу на 400 м з бар’єрами, а ще двічі впродовж змагань оновила рекорд України серед дівчат - другий раз у фіналі - 56,28 секунд", - йдеться у повідомленні.

Для українки цей фінал став другим у юнацькому мультиспортивному форумі. У Банській Бистриці у 2022 році їй теж не було рівних у цій дисципліні.

Справу Шарія направили до суду

Справу прокремлівського блогера Анатолія Шарія та колишнього начальника поліції Вінниччини про підозру у державній зраді, за роботу на російську спецслужбу, передали до суду.

За даними слідства, з 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював з ФСБ і надавав дані про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі й власників інтернет-ресурсів. Для цього використовував особисті зв’язки з попередніх робіт.

Екскерівник поліції Вінниччини втягнув у співпрацю прокремлівського блогера й керівника забороненої в Україні політичної партії Анатолія Шарія, який з 2019 року фактично проживає в Іспанії.

Спільники створювали сюжети з антиукраїнським забарвленням. Про виконану роботу звітували ворогу.

ЗСУ на півдні вийшли на критично важливу російську оборонну лінію

Про це інформує CNN.

"Українські сили на півдні країни вперше можна побачити на одній із давно розтягнутих російських оборонних ліній "зубів дракона" на новому відео, яке циркулює в російських соціальних мережах", - йдеться в заяві.

Відомство визначило геолокацію відео, йдеться про район на схід від сіл Нове та Харкове Пологівського району Запорізької області.

Німеччина надала новий пакет збройної допомоги Україні

Влада Німеччини надіслала в Україну нову партію зброї, у тому числі шість зенітних установок Gepard та понад 15 тисяч боєприпасів до них.

Згідно з оновленими даними, в Україну також надіслали: 10 шведських гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206, 20 данських розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 13 німецьких розвідувальних безпілотників Vector.

Столицю РФ атакували дрони

Московська влада скаржиться, що у ніч з 27 на 28 липня столицю РФ атакував БПЛА. А російське міноборони звинувачує у цьому Україну.

"Сьогодні вранці припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотним літальним апаратом об'єктами на території Московської області", - йдеться у повідомленні.

ЄС запровадив нові санкції проти Росії

Європейський союз у п'ятницю, 28 липня, запровадив нові санкції проти 7 російських фізичних осіб та п’яти організацій за поширення пропаганди та дезінформації.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів проти семи російських фізичних осіб та п’яти організацій, відповідальних за проведення кампанії маніпулювання цифровою інформацією під назвою RRN (Recent Reliable News), спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку агресивної війни Росії проти України", - йдеться у заяві.

Росіяни воводять з ладу власну техніку та відмовляються воювати

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати загарбників у живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 60 російських військовослужбовців зі складу 247 десантно-штурмового полку 7 десантно-штурмової дивізії зс рф відмовились виконувати бойові завдання в районі села Старомайорське Донецької області. При цьому окупанти частково вивели з ладу власну автомобільну та бронетанкову техніку.

Крім того, авіація сил оборони за добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.