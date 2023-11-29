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Переможні новини 644 дня війни: ліквідація російського генерала та приліт по окупантах на Херсонщині

Катерина Бенюк
29 листопада, 2023 середа
19:00
Перемога України переможні новини

Президент України потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи, а на війні в Україні "мінуснувся" російський генерал

Дрони атакували Московську область у РФ

Про це повідомляють на Росії.

"29 листопада о 07:30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотного літального апарату літакового типу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська ППО знищила безпілотник над територією Подільського міського округу Московської області.

Зеленський потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи

Його назвали "Марафонцем року" в категорії "Мрійники".

Про це йдеться на сайті Politico.

"Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг, Нельсон Мандела. Час від часу з’являється якийсь лідер і самотужки змінює перебіг історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський", - йдеться у презентації рейтингу.

Видання зазначає, що Зеленський надихав українців продовжувати протистояти спробі повномасштабного вторгнення Росії, умовляв і благав нації допомогти їм це зробити. Проте ці риторичні зусилля принесли свої плоди: західні союзники надали фінансову допомогу та все більшу кількість складної зброї силам України. 

На Херсонщині атакували будівлю, де тривала нарада окупантів

Про це пише Спротив.

"Учора 28.11.2023, завдяки інформації, яку надало підпілля та небайдужі місцеві жителі, було завдано удару по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців російської армії.

В Україні ліквідували російського генерала Володимира Завадського

Про це повідомляє "Новини Донбасу" та офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Зазначається, що російський окупант підірвався на міні 28 листопада о 14:30.

Також його ліквідацію на своїй сторінці у "ВКонтакті" підтвердила російська Міжрегіональна громадська організація випускників Московського вищого військового командного училища ім. Верховної Ради РРФСР "Кремль". Завадський був випускником цього військового училища.

Довідка. Володимир Завадський був командувачем Таманської дивізії. Під час повномасштабного вторгнення в Україну він планував та проводив окупаційні операції в Харківській області. Він обіймав посаду заступника командира 14-го армійського корпусу.

Авіація України завдала 2 удари по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, 2 склади боєприпасів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

ЗСУ
Херсонщина
Війна з Росією
окупанти
безпілотник
Володимир Зеленський
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