Переможницю нацвідбору на Євробачення-2022 Аліну Паш дискваліфікують, якщо вона в’їхала до окупованого Криму не з України, - Суспільне
Організатори готові дискваліфікувати переможницю національного відбору на Євробачення-2022 Аліну Паш, якщо підтвердиться, що вона в'їжджала в окупований Крим не з боку України
Про це повідомляє Укрінформ.
Голова оргкомітету нацвідбору на Євробачення-2022, член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Ярослав Лодигін заявив, що переможницю нацвідбору Аліну Паш дискваліфікують, якщо з’ясується її обман.
"Якщо будуть виявлені факти обману, ми будемо змушені дискваліфікувати Аліну і тоді будемо розмовляти з артистом, який зайняв друге місце", - сказав Лодигін.
Тим часом голова правління НСТУ Микола Чернотицький заявив, що не підпише угоду з переможницею, допоки прикордонна служба не підтвердить, чи дійсна довідка Аліни Паш про відвідування Криму з українського боку.
"Якщо ця довідка виявиться недійсною і Суспільне було шахрайським способом обмануто, компанія відповідно прийматиме нове рішення. До того моменту, як голова правління Суспільного мовлення, я відмовляюся підписувати договір з переможцем нацвідбору, оскільки є достатньо великі сумніви", - сказав Чернотицький.
- Нагадаємо, переможниця нацвідбору Аліна Паш виступала на території Росії після анексії Криму. А учасники гурту Kalush, який посів друге місце, заявили про фальсифікації в підрахунку голосів
- Організатори Нацвідбору на Євробачення прокоментували поїздку Аліни Паш до окупованого Криму.
- 14 лютого одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що співачка Alina Pash, яка перемогла у нацвідборі на Євробачення-2022, могла підробити довідку про відвідини окупованого Криму від Держприкордонслужби.
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