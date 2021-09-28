Переможці Євробачення-2021 Måneskin дадуть концерт в Києві
Переможець Євробачення-2021 італійський гурт Måneskin під час європейського турне приїде з концертом до Києва
Про це повідомляє ANSA.
Концерт у Києві запланований на 7 березня наступного року..
Європейський тур під назвою "Голосні діти у турне" розпочнеться 6 лютого у Лондоні (Велика Британія), а завершиться 14 березня у Ризі (Латвія). Всього у турі 16 міст.
До цього гурт Måneskin проведе перше італійське турне. Вже відомо про 13 концертів.
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