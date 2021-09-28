Переможці Євробачення-2021 Måneskin дадуть концерт в Києві

Про це повідомляє ANSA.

Концерт у Києві запланований на 7 березня наступного року..

Європейський тур під назвою "Голосні діти у турне" розпочнеться 6 лютого у Лондоні (Велика Британія), а завершиться 14 березня у Ризі (Латвія). Всього у турі 16 міст.



До цього гурт Måneskin проведе перше італійське турне. Вже відомо про 13 концертів.



