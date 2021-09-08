Перепис населення в Україні планують провести у 2023 році, - Гончаренко

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.



"Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тис. грн на підготовку до перепису населення України у 2023 році", - написав Гончаренко.



Згідно з проектом рішення, який оприлюднив Гончаренко, виділені з бюджету кошти, зокрема, будуть витрачені на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону - для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також технічну підготовку органів державної статистики.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb