Перепис населення в Україні планують провести у 2023 році, - Гончаренко
Перший із 2001 року Всеукраїнський перепис населення призначено на 2023 рік
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
"Бюджетний комітет Верховної Ради щойно погодив виділення 82 474,9 тис. грн на підготовку до перепису населення України у 2023 році", - написав Гончаренко.
Згідно з проектом рішення, який оприлюднив Гончаренко, виділені з бюджету кошти, зокрема, будуть витрачені на створення сервісу для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону - для проведення інтернет-раунду перепису населення, а також технічну підготовку органів державної статистики.
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