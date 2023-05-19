Про це пишуть російські ЗМІ.

Зображення ірландського актора Кілліана Мерфі пенсіонерка сприйняла за лідера українських націоналістів Степана Бандеру. Відповідне зображення вона помітила на нозі дівчини у вигляді татуювання.

Інцидент стався в одному з автобусів, який їхав з Джанкоя до Севастополя - за даними ЗМІ, бабуся влаштувала скандал та пізніше донесла на сусідку по пасажирському сидінню до поліції.