Переплутала з ірландським актором: в окупованому Криму пенсіонерка донесла в поліцію на дівчину із татуюванням "Бандери"
Лідера українських націоналістів Степана Бандеру жителька тимчасово окупованого Криму переплутала із персонажем серіалу "Гострі Картузи"
Про це пишуть російські ЗМІ.
Зображення ірландського актора Кілліана Мерфі пенсіонерка сприйняла за лідера українських націоналістів Степана Бандеру. Відповідне зображення вона помітила на нозі дівчини у вигляді татуювання.
Інцидент стався в одному з автобусів, який їхав з Джанкоя до Севастополя - за даними ЗМІ, бабуся влаштувала скандал та пізніше донесла на сусідку по пасажирському сидінню до поліції.
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