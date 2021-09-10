Переслідування у Криму: Джелялов та брати Ахтемови перебувають у СІЗО Сімферополя, - Денісова
За даними Офісу омбудсмена, незаконно затримані в окупованому Криму Наріман Джелялов та брати Азіз та Асан Ахтемови утримуються у СІЗО Сімферополя
Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в ефірі одного із телеканалів, повідомляє Укрінформ.
“За нашими даними, Наріман Джелялов і ще два брати, які за тією ж статтею обвинувачуються, перебувають у слідчому ізоляторі міста Сімферополь, а інші, яким дали адміністративний арешт, - вони перебувають у ІТТ “Київської поліції міста Сімферополя”, - сказала омбудсмен.
- Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.
- Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
- ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.
- Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.63
Купівля 26.63Продаж 26.87
-
EUR
Купівля 31.4Продаж 31.78
- Актуальне
- Важливе