Переслідування у Криму: Джелялов та брати Ахтемови перебувають у СІЗО Сімферополя, - Денісова

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила в ефірі одного із телеканалів, повідомляє Укрінформ.

“За нашими даними, Наріман Джелялов і ще два брати, які за тією ж статтею обвинувачуються, перебувають у слідчому ізоляторі міста Сімферополь, а інші, яким дали адміністративний арешт, - вони перебувають у ІТТ “Київської поліції міста Сімферополя”, - сказала омбудсмен.

Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований українською розвідкою, а також до нього залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.

Згодом, захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.