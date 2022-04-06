Про це повідомляє Медуза з посиланням на представника місцевої влади.



Згідно з повідомленням, очільник Шебекінського округу Володимир Жданов, щоб заспокоїти мешканців області, записав відеозвернення, в якому сказав, що "земляні роботи проводяться на наше з вами прохання".



Ролик опубліковано у забороненій в Україні російській соцмережі "ВКонтактє".



"Я як людина військова завжди перестраховуюсь. І сьогодні, я вас запевняю, що безпеці нашої території, як і раніше, нічого не загрожує", – сказав Жданов.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb