Перестраховуються. У Білгородській області РФ риють окопи
Роботи проводять на замовлення державних структур Росії
Про це повідомляє Медуза з посиланням на представника місцевої влади.
Згідно з повідомленням, очільник Шебекінського округу Володимир Жданов, щоб заспокоїти мешканців області, записав відеозвернення, в якому сказав, що "земляні роботи проводяться на наше з вами прохання".
Ролик опубліковано у забороненій в Україні російській соцмережі "ВКонтактє".
"Я як людина військова завжди перестраховуюсь. І сьогодні, я вас запевняю, що безпеці нашої території, як і раніше, нічого не загрожує", – сказав Жданов.
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