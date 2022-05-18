Перевіряли на співпрацю з окупантами: у Кропивницькому озброєний депутат від ОПЗЖ "під кайфом" побився з поліцейськими
У Кропивницькому депутат від ОПЗЖ бився з правоохоронцями, які перевіряли його на співпрацю з РФ. Він "під кайфом" і мав незареєстровну зброю
Про це повідомило ДБР у телеграмі.
Правоохоронці намагалися перевірити депутата на співпрайю з окупантами. Той почав чинити опір, попросив відвезти його до лікарні через погане самопочуття. Працівники ДБР знайшли в депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотики, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами). Депутатові загрожує до семи років ув'язнення. Зараз перевіряють на причетність до колабораціонізму.
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