Про це повідомило ДБР у телеграмі.

Правоохоронці намагалися перевірити депутата на співпрайю з окупантами. Той почав чинити опір, попросив відвезти його до лікарні через погане самопочуття. Працівники ДБР знайшли в депутата незареєстровану зброю з боєприпасами та наркотики, а також зафіксували ознаки наркотичного сп’яніння.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими боєприпасами). Депутатові загрожує до семи років ув'язнення. Зараз перевіряють на причетність до колабораціонізму.

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