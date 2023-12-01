Перевозили нафту з РФ із порушенням стелі цін: США ввели санкції щодо компаній і кораблів з ОАЕ та Ліберії
США у п'ятницю, 1 грудня, запровадили санкції проти трьох танкерів та компаній з ОАЕ та Ліберії: вони перевозили нафту з РФ із порушенням стелі цін
Інформація про це з'явилася на сайті міністерства фінансів США.
Під санкції потрапили компанії HS Atlantica Limited з Ліберії, Sterling Shipping Incorporated та Streymoy Shipping Limited з Обʼєднаних Арабських Еміратів.
Вони є зареєстрованими власниками трьох суден під прапорами Ліберії, які перевозили російську нафту:
- HS Atlantica;
- NS Champion (A8FD9);
- "Віктор Бакаєв".
Проти них США також ввели санкції, оскільки ці танкери перевозили російську сиру нафту марки Urals за ціною понад 70 доларів за барель після того, як набуло чинності обмеження цін на сиру нафту зі встановленим лімітом у 60 доларів за барель.
- 16 листопада США ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ, які також експортували російську нафту за завищеними цінами.
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