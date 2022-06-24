"Перейшов на бік добра": актор з "Гаррі Поттера" підтримав Україну та діяльність UAnimals
Драко Малфой з "Гаррі Поттера" записав звернення зі словами підтримки України та організації за права тварин UAnimals
Про це інформує на сторінці у фейсбук UAnimals.
"Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин", - сказав у відеозверненні Том Фелтон.
Актор дякує українцям і закликає підтримати діяльність організації UAnimals, яка опікується тваринами.
У відео Путіна порівнюють з антагоністом Гаррі Поттера лордом Волан-де-Мортом.
UAnimals з початку повномасштабного вторгнення щоденно рятують тварин від війни: годують, лікують та евакуюють. Підтримати можна:
4441114452272014 (Ольга Чевганюк)
PayPal: [email protected]
Patreon: https://www.patreon.com/uanimals
Рахунок: БО БФ Юаенімалс код ЄДРПОУ 44570260 р/р UA373052990000026006026718566 АТ КБ ПриватБанк
- Британська письменниця Джоан Роулінг виклала книжки про Гаррі Поттера у перекладі українською мовою у безкоштовному доступі на своєму сайті Pottermore Publishing.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе