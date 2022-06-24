Про це інформує на сторінці у фейсбук UAnimals.

"Це спеціальне послання до хоробрих людей України, яка не перестає надихати. Навіть у найтемніші часи для українців, їхні серця достатньо відкриті, щоб намагатися врятувати навіть тварин", - сказав у відеозверненні Том Фелтон.



Актор дякує українцям і закликає підтримати діяльність організації UAnimals, яка опікується тваринами.



У відео Путіна порівнюють з антагоністом Гаррі Поттера лордом Волан-де-Мортом.



UAnimals з початку повномасштабного вторгнення щоденно рятують тварин від війни: годують, лікують та евакуюють. Підтримати можна:

4441114452272014 (Ольга Чевганюк)

PayPal: [email protected]

Patreon: https://www.patreon.com/uanimals

Рахунок: БО БФ Юаенімалс код ЄДРПОУ 44570260 р/р UA373052990000026006026718566 АТ КБ ПриватБанк

Британська письменниця Джоан Роулінг виклала книжки про Гаррі Поттера у перекладі українською мовою у безкоштовному доступі на своєму сайті Pottermore Publishing.

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