Перейти до затяжної війни й розколоти Захід - це плани Путіна, - Згурець
Військовий експерт Defence Express Сергій Згурець переконаний, зараз РФ намагатиметься перейти до довготривалої війни в Україні, окрім того, проросійська позиція лобіюється окремим європейськими лідерами
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Теоретично план окупантів не змінився - це вихід на кордони Донецької та Луганської областей та забезпечення контролю по всьому Півдню України від території РФ до Придністров’я. Проте цей план потребує значних ресурсів, а з іншого боку зараз набирає обертів інший тренд - це перехід до затяжної війни", - сказав Згурець.
Експерт додав, що окрім спроб перейти до довготривалої війни, є спроби деяких європейських лідерів та самого Путіна розколоти Захід та вийти на етап переговорного процесу.
"Це певним чином вплине на спробу заморозити бойові дії з певного етапу та потім накопичити нові сили російською стороною, аби продовжити бойові дії”, - додав він.
За словами експерта, зараз дуже вагомо, аби українська дипломатія на міжнародному рівні руйнувала вищезазначені плани Путіна та окремих європейських лідерів.
"Наша дипломатія повинна працювати, щоб розбити план РФ, а це своєю чергою мінімізували ризики розколу ЄС", - зауважив Згурець.
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