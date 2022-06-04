Перейти до затяжної війни й розколоти Захід - це плани Путіна, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Теоретично план окупантів не змінився - це вихід на кордони Донецької та Луганської областей та забезпечення контролю по всьому Півдню України від території РФ до Придністров’я. Проте цей план потребує значних ресурсів, а з іншого боку зараз набирає обертів інший тренд - це перехід до затяжної війни", - сказав Згурець.



Експерт додав, що окрім спроб перейти до довготривалої війни, є спроби деяких європейських лідерів та самого Путіна розколоти Захід та вийти на етап переговорного процесу.



"Це певним чином вплине на спробу заморозити бойові дії з певного етапу та потім накопичити нові сили російською стороною, аби продовжити бойові дії”, - додав він.



За словами експерта, зараз дуже вагомо, аби українська дипломатія на міжнародному рівні руйнувала вищезазначені плани Путіна та окремих європейських лідерів.



"Наша дипломатія повинна працювати, щоб розбити план РФ, а це своєю чергою мінімізували ризики розколу ЄС", - зауважив Згурець.