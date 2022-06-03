Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Для ЄС та НАТО Угорщина вже майже відкрито асоціюється з позицією Росії. В цих союзах Угорщина виступає "троянським конем". Це не випадковість, що Віктор Орбан та Петер Сійярто (міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини, - ред.) отримують нагороди РФ", - сказав Огризко.



Також дипломат зауважив, що НАТО та ЄС повинні відмовитись від колективної згоди у прийнятті рішень, зокрема у зовнішньополітичних та принципових питаннях.



"Тоді Угорщина буде носитись зі своєю принциповою позицією та шантажем сама при собі. ЄС та НАТО будуть приймати ті рішення, які вважають доцільними", - наголосив дипломат.

Огризко додав, що позиція Угорщини нівелює цінності та ідеї ЄС та Північноатлантичний союз. Окрім того, країна блокує важливі геополітичні рішення в цих союзах.



"Це перетворює Євросоюз та НАТО в щось схоже на абсолютно неадекватну Організацію Об’єднаних Націй. ООН - красиво називається, записала в статут дуже правильні речі, але нічого не може зробити. Оскільки такі країни як Росія чи Китай мають право вето у Радбезі ООН, таким чином вони блокують рішення всієї організації. Теж саме буде й у випадку з Угорщиною та ЄС і НАТО. Дуже добре, що в цих двох союзах це починають усвідомлювати нарешті", - сказав дипломат.

Угорщина знову блокує ухвалення санкцій ЄС. Вимагає виключити з них лідера РПЦ Кирила. Про це пише Bloomberg, з посиланням на чиновників, знайомих з переговорами за закритими дверима.

У Євросоюзі стався "розкол" через шостий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС. В ЄС вважають, що країна дозволяє собі шантаж щодо інших держав. Про це заявила віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі.

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