Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС, — віцепрезидентка Європарламенту

Про це заявила віцепрезидентка Європарламенту Катаріна Барлі.

Вона уточнила, що причиною позбавлення голосу може стати порушення країною верховенства права. За словами Катаріни Барлі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зловживає повним контролем над країною і дозволяє собі порушувати принцип консенсусу в ЄС заради шантажу інших країн.

2 червня Bloomberg повідомив, що у Євросоюзі через позицію Будапешта стався "розкол" через шостий пакет санкцій проти Росії.

30 травня Орбан заявив про нові умови підтримки нафтового ембарго проти РФ.

31 травня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек звинуватив Орбана у "немилосердному" дотриманні "власних інтересів" при ухваленні нових санкцій проти РФ.

31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти. Головні поступки, про які довелося довго домовлятись, стосувались позиції Угорщини, яка вимагала дозволити їй отримувати нафту трубопроводом "Дружба".

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