Про це повідомляє CNN.

Хабек заявив у вівторок, 31 травня, що "сила і рішучість Європи, безумовно, постраждали" під час "суперечки" між країнами-членами Європейського Союзу щодо нових санкцій проти Росії, погоджених блоком у понеділок.

"Це компроміс, і, можливо, ми живемо в часи, коли занадто багато компромісів не лише затьмарюють, але й знищують ясність у підсумку. Мене це, звичайно, не влаштовує", - сказав Хабек під час прес-конференції в Берліні.

Міністр зазначив, що існує плутанина між короткостроковою перспективою власної країни та довгостроковим дотриманням принципів, які можуть бути прийняті лише глобально.

Хабек звинуватив угорського лідера Віктора Орбана в "немилосердному" дотриманні "власних інтересів" під час переговорів про шостий пакет санкцій ЄС проти Москви.

"Я роздратований, і це ввічливий спосіб висловитися, як Віктор Орбан може втрутитися настільки глибоко і як він безжально граєте в покер заради власних інтересів", — сказав Хабек.

То ж основне завдання, яке зараз постало перед Європою, – досягти єдності як економічного регіону, підкреслив міністр.

"Європа має заново винайти себе", – сказав він.

31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти. Головні поступки, про які довелося довго домовлятись, стосувались позиції Угорщини, яка вимагала дозволити їй отримувати нафту трубопроводом "Дружба".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb