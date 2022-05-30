"Зараз немає жодного компромісу": Орбан заявив про нові умови підтримки нафтового ембарго проти РФ
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав умови, при яких підтримає ембарго ЄС на постачання нафти з Росії
Про це Орбан заявив журналістам перед самітом ЄС, передає ЄП.
"Виключення трубопроводів (з-під дії санкцій) - це хороший підхід, але нам потрібна гарантія, що в разі нещасного випадку на трубопроводі, що йде через Україну, ми зможемо отримати російську нафту з інших джерел", - заявив він.
Орбан додав, що Угорщина готова підтримати пакет санкцій, якщо він матиме "рішення щодо постачання енергоносіїв в Угорщину та її безпеки в сфері енергетики".
"Станом на зараз нема ніякого компромісу. Немає ніякої домовленості. Я щойно отримав текст (комюніке саміту ЄС - ред.), тут немає домовленості", - сказав Орбан.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий пакет санкцій проти Росії не буде погоджено.
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