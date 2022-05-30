Шостий пакет санкцій ЄС проти РФ не погодять на саміті лідерів Євросоюзу, - фон дер Ляєн

Про це вона заявила журналістам напередодні саміту Європейської ради, передає ЄП.

За її словами, Єврокомісія підготувала пропозиції щодо зміцнення обороноздатності ЄС, зменшення залежності від енергоносіїв з Росії, а також України - щодо фінансової допомоги, а також участі Євросоюзу у повоєнній відбудові.

"І, звісно, буде ще одна тема, яка ще відкрита - шостий санкційний пакет. Ми вже успішно ухвалили п’ять санкційних пакетів. Ніколи не було просто. Із шостим пакетом - теж", - зазначила Фон дер Ляєн.

Вона додала, що Єврокомісія та Франція, яка головує в Раді ЄС, працювали для досягнення прогресу щодо санкційного пакету, але рішення поки не ухвалили.

"Я не очікую, що це вдасться вирішити в наступні 48 годин, але я впевнена, що потім така можливість буде. Мій сигнал членам ЄС чіткий: у нас є один ключовий шлях до перемоги, і це - солідарність із Україною та єдність Європейського Союзу", - наголосила президентка ЄК.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.

Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.