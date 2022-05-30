Шостий пакет санкцій ЄС проти РФ не погодять на саміті лідерів Євросоюзу, - фон дер Ляєн
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що на саміті ЄС 30-31 травня шостий пакет санкцій проти Росії не буде погоджено
Про це вона заявила журналістам напередодні саміту Європейської ради, передає ЄП.
За її словами, Єврокомісія підготувала пропозиції щодо зміцнення обороноздатності ЄС, зменшення залежності від енергоносіїв з Росії, а також України - щодо фінансової допомоги, а також участі Євросоюзу у повоєнній відбудові.
"І, звісно, буде ще одна тема, яка ще відкрита - шостий санкційний пакет. Ми вже успішно ухвалили п’ять санкційних пакетів. Ніколи не було просто. Із шостим пакетом - теж", - зазначила Фон дер Ляєн.
Вона додала, що Єврокомісія та Франція, яка головує в Раді ЄС, працювали для досягнення прогресу щодо санкційного пакету, але рішення поки не ухвалили.
"Я не очікую, що це вдасться вирішити в наступні 48 годин, але я впевнена, що потім така можливість буде. Мій сигнал членам ЄС чіткий: у нас є один ключовий шлях до перемоги, і це - солідарність із Україною та єдність Європейського Союзу", - наголосила президентка ЄК.
- Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо нафтового ембарго для Росії з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що переговори з Єврокомісією щодо ембарго на російську нафту просунулись.
- Сійярто заявив, що для відмови від нафти з Росії, країні потрібно інвестувати 700-750 млн євро.Згодом стало відомо, що Угорщина просить у Єврокомісії компенсацію у розмірі 18 млрд євро за підтримку нафтового ембарго для РФ для покриття всіх витрат.
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