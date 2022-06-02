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Головна війна з Росією Угорщина зруйнувала добрі відносини з ЄС, - Bloomberg

Угорщина зруйнувала добрі відносини з ЄС, - Bloomberg

2 червня, 2022 четвер
21:26
війна з Росією путін - орбан

У Євросоюзі стався "розкол" через шостий пакет санкцій проти Росії

Про це повідомляє Bloomberg.

З посиланням на власні джерела, агентство констатує, що незговірливість Угорщини за деякими пунктами 6 пакету санкцій ЄС проти Росії може обійтися Будапешту розладом у відносинах з іншими 26 членами союзу. 

"Представники ЄС погодилися (на вимогу Орбана. - Ред.) виключити патріарха Кирила, який очолює Російську православну церкву і був відвертим прихильником президента Володимира Путіна та його війни в Україні, зі списку осіб, які пропонував ЄС". 

Bloomberg пояснює, що Орбан вимагав винятку для Кирила ще на початку травня, але це не обговорювалося на зустрічі, коли лідери ЄС зустрілися в понеділок, 30 травня. "Його вимога розлютила багатьох послів ЄС, але вони в кінцевому підсумку прийняли вимогу Угорщини". 

Натомість непримиренність Угорщини, можливо, знищила всі залишки доброї волі інших 26-ти членів ЄС, і тому джерела Bloomberg наголошують, що Будапешт "буде як ніколи ізольованим".
  • 30 травня Орбан заявив про нові умови підтримки нафтового ембарго проти РФ.
  • 31 травня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек звинуватив Орбана у "немилосердному" дотриманні "власних інтересів" при ухваленні нових санкцій проти РФ.
  • 31 травня у Євросоюзі погодили нові санкційні обмеження проти РФ, які включають часткову заборону експорту російської нафти. Головні поступки, про які довелося довго домовлятись, стосувались позиції Угорщини, яка вимагала дозволити їй отримувати нафту трубопроводом "Дружба".

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Новини
ЄС
Угорщина
ізоляція
Віктор Орбан
санкції ЄС проти Росії
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