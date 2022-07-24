Перезимувати у Слов'янську буде майже неможливо, треба їхати, - очільник міської ВА

Про це в ефірі Еспресо сказав голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Якщо казати про опалювальний сезон, до якого місто готується - газу не буде. Це вже зрозуміло, єдиний спосіб для опалення - це електрика або інші котли. Можливість компаній давати нам електрику дуже обмежені", - зазначив він.

За словами Ляха, якщо всі мешканці Донеччини увімкнуть опалювальні пристрої - інфраструктура ляже.

"Потрібно розуміти, що в багатоповерхівках буде перезимувати не те, що тяжко, а майже неможливо. Сюди потрібно додати проблеми з водою і каналізацією - коли буде мінусова температура, це буде жах. Тому потрібно їхати. Треба розуміти, що кожен повинен вирішити чи залишатися в місті у опалювальний сезон, зважаючи на небезпеку, яка може бути", - підсумував очільник ВА.