Перш ніж обкладати податками власників городів, Зеленський має відповісти за $40 млн у офшорах від Коломойського, - Ірина Геращенко

Про це під час погоджувальної ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.



"На цьому тижні збираються прийняти "ресурсний законопроект" 5600, яким збираються накласти податки навіть на власників городів", - наголошує Геращенко.



"При цьому сама влада податки не сплачує. Зеленський вважає, що Порошенко найняв 600 журналістів-розслідувачів і винайняв передовиці всіх світових медіа для того, щоб написати там про офшорний скандал із Зеленським. В Україні на офшорний скандал жоден правоохоронний орган поки що уваги не звернув", - зауважила співголова фракції "ЄС".



"Але в суспільства є запитання до Зеленського. Перше: чи були сплачені податки з $40 млн, які були виведені в офшори. Друге: за що саме були заплачені ці $40 млн. І третє: походження цих коштів. Чи мали вони відношення до ПриватБанку, куди потім з усіх платників податків було внесено 166 млрд рефінансу", - нагадала Ірина Геращенко.

Нагадаємо, 3 жовтня відбулася прем'єра фільму-розслідування "Слідства.Інфо" "Офшор 95", в якому стверджується, що президент України Володимир Зеленський та його близькі соратники по "Кварталу 95" могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Зеленський заявив, що "не побачив нічого нового" у розслідуванні "Слідства.Інфо" про офшори студії "Квартал 95".