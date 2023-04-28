Перша партія радарів з Литви має надійти до України вже за тиждень
Перші три радари, куплені коштом громадян Литви, наступного тижня мають прибути до України: загалом для Збройних Сил придбали 16 радарів
Про це пише 15min.
"Процедури придбання та відправлення радарів до Литви зайняли близько місяця. Цього разу польські прикордонники поставилися до їхнього транзиту набагато формальніше", - зазначив відповідальний за закупівлю, глава організації "Blue/Yellow" Йонас Оман.
Раніше організація вже повідомляла, що всі 16 закуплених радарів прибули до Литви, а перші три вже на шляху до України та мають прибути за тиждень.
- Нагадаємо, менш ніж за два тижні на радари для України жителі Литви пожертвували майже 7 млн євро.
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