Перша партія радарів з Литви має надійти до України вже за тиждень

Про це пише 15min.

"Процедури придбання та відправлення радарів до Литви зайняли близько місяця. Цього разу польські прикордонники поставилися до їхнього транзиту набагато формальніше", - зазначив відповідальний за закупівлю, глава організації "Blue/Yellow" Йонас Оман.

Раніше організація вже повідомляла, що всі 16 закуплених радарів прибули до Литви, а перші три вже на шляху до України та мають прибути за тиждень.