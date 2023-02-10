У Литві на радари для України зібрали вже майже €7 млн

Про це повідомив глава організації "Blue/Yellow" Йонас Оман.

"24 лютого мають бути щонайменше в Литві, і це означає, що дуже швидко вони опиняться в Україні. З Литви логістика дуже швидка", - сказав він.

Оман зазначив, що при придбанні такого обладнання, як радари, закупівля, виробництво і доставлення здійснюються дуже швидко.

"У нас уже є велика частина з них фізично, вони, скажімо так, на складі. І, дивлячись скільки ми зможемо зібрати, я сподіваюся, що буде близько 10 мільйонів, можливо, доведеться трохи зачекати, але більша частина з них уже є, фізично", - сказав очільник організації, що підтримує Україну.

Відомо, що на радари для України жителі Литви пожертвували майже 7 млн євро менш ніж за два тижні.

"Є тільки один момент, ті папери, документи, які завжди трохи зривають (плани), але все вже запущено і закупівлі вже йдуть. Великих проблем бути не повинно", - запевнив глава "Blue/Yellow".

За словами ініціатора "Сильні разом" (Stiprūs kartu), журналіста Едмундаса Якілайтіса, нині темп пожертвувань сповільнився, але ентузіазм, на його думку, як і раніше, високий.