У Литві на радари для України зібрали вже майже €7 млн
Менш ніж за два тижні на радари для України жителі Литви пожертвували майже 7 млн євро. Перші куплені радари до 24 лютого мають бути доставлені щонайменше в Литву
Про це повідомив глава організації "Blue/Yellow" Йонас Оман.
"24 лютого мають бути щонайменше в Литві, і це означає, що дуже швидко вони опиняться в Україні. З Литви логістика дуже швидка", - сказав він.
Оман зазначив, що при придбанні такого обладнання, як радари, закупівля, виробництво і доставлення здійснюються дуже швидко.
"У нас уже є велика частина з них фізично, вони, скажімо так, на складі. І, дивлячись скільки ми зможемо зібрати, я сподіваюся, що буде близько 10 мільйонів, можливо, доведеться трохи зачекати, але більша частина з них уже є, фізично", - сказав очільник організації, що підтримує Україну.
Відомо, що на радари для України жителі Литви пожертвували майже 7 млн євро менш ніж за два тижні.
"Є тільки один момент, ті папери, документи, які завжди трохи зривають (плани), але все вже запущено і закупівлі вже йдуть. Великих проблем бути не повинно", - запевнив глава "Blue/Yellow".
За словами ініціатора "Сильні разом" (Stiprūs kartu), журналіста Едмундаса Якілайтіса, нині темп пожертвувань сповільнився, але ентузіазм, на його думку, як і раніше, високий.
- 1 лютого міністерство оборони Литви анонсувало підготовку в країні 1600 захисників України, вони пройдуть навчання упродовж 2023 року. "Наразі з представниками Військової академії Литви обговорюється можливість запропонувати шеститижневий курс для 50 осіб. Якщо його затвердять, загалом у Литві можна було навчити 100 командирів рот", - додали у відомстві.
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