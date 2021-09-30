Перша в ЄС: Фінляндія почне вакцинувати норок від коронавірусу

Про це повідомляє Yle.

У Фінляндії почнуть вакцинувати норок від COVID-19. Ця країна стане першою серед країн ЄC, яка почне щепити тварин.

Курс щеплення для норок має початися упродовж найближчих тижнів.

Так, управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації твариноводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації тварин спеціальним медзасобом. За результатами випробувань реакція тварин на вакцину була визнана задовільною.

Спеціальну вакцину FurcoVac було розроблено дослідницькою групою Гельсінського університету. Її протестували на фермі в Остроботнії. Розробка вакцини почалася восени 2020 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb