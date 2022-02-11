Перша жінка - голова лондонської поліції подала у відставку через критику мера

Про це повідомляє BBC.



Крессіда Дік сказала, що їй "не залишається вибору" після того, як мер Лондона Садік Хан дав їй зрозуміти, що не впевнений у її керівництві.



Зазначається, що минулого тижня було виявлено мізогінію, дискримінацію та сексуальні домагання на центральній дільниці лондонської поліції. Також перша жінка, яка очолила поліцію Лондона, зіткнулася з критикою через справу Сари Еверард.



Еверард була вбита офіцером лондонської поліції Уейном Кузенсом у березні 2021 року.



У своїй заяві про відставку Крессіда Дік сказала, що вона "погодилася залишитися на короткий період, щоб забезпечити стабільність Метрополітену".



Мер Хан заявив, що він "не задоволений" реакцією Крессіди Дік на масштаби змін, необхідних для викорінення расизму, сексизму, гомофобії, знущань та мізогінії в поліції Лондона.



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