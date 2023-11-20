Перші 3 тисячі FPV-дронів від проєкту "Єдність" передали військовим

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин.

"Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку", - наголосив Федоров.

Фото: Михайло Федоров / телеграм

Голова Мінцифри додав, що загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе. Їх придбали завдяки спільному збору UNITED24, "Повернись живим" та monobank, під час якого українці задонатили 235 мільйонів грн за три доби.

Фото: Михайло Федоров / телеграм

"Коли ми плюс - у ворога мінус", - підкреслив Федоров.

Фото: Михайло Федоров / телеграм