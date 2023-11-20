Перші 3 тисячі FPV-дронів від проєкту "Єдність" передали військовим
У понеділок, 20 листопада, перші 3000 із 10 000 FPV-дронів, на які українці донатили у рамках спільного збору United24, "Повернись живим" та monobank, вже передали українським військовим
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, кожен дрон укомплектували боєприпасами українського виробництва та передали для 19 військових частин.
"Ці потужні "пташки" допоможуть ефективніше уражати ворожі позиції та техніку", - наголосив Федоров.
Фото: Михайло Федоров / телеграм
Голова Мінцифри додав, що загалом Сили оборони отримають 10 000 дронів-камікадзе. Їх придбали завдяки спільному збору UNITED24, "Повернись живим" та monobank, під час якого українці задонатили 235 мільйонів грн за три доби.
Фото: Михайло Федоров / телеграм
"Коли ми плюс - у ворога мінус", - підкреслив Федоров.
Фото: Михайло Федоров / телеграм
- Напередодні Україна передала силам логістики понад 2 тисячі безпілотників, серед них розвідувальні дрони, камікадзе та багаторазові бомбери.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.17 Купівля 37.17Продаж 37.77
- EUR Купівля 40.05Продаж 41
- Актуальне
- Важливе