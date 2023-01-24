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Перші Bradley надійдуть в Україну впродовж кількох тижнів, – ЗМІ

24 січня, 2023 вiвторок
01:12
війна з Росією Bradley

Перша партія бойових машин піхоти Bradley американського виробництва мають прибути в Україну у "відносно близькому майбутньому", впродовж тижнів

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на високопоставленого посадовця Пентагону.

"В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на забезпеченні українців спроможностями, які вони можуть використати негайно, аби змінити розклад сил на полі бою", - зауважив у цьому зв’язку представник оборонного відомства США.

Крім того, він зауважив, що після серйозних втрат у Бахмуті Росія намагається посилити свої позиції на всій лінії фронту десятками тисяч мобілізованих. Втім, ці солдати "погано оснащені, погано навчені, і їх поспіхом кидають на поле бою".

У Пентагоні також підтвердили, що попри російські наступальні зусилля, українські військові продовжують успішно оборонятися, зокрема, й на Бахмутському напрямі.

  • Як повідомлялося, у двох масштабних пакетах військової допомоги США оголосили про передачу Україні понад 100 бойових машин піхоти Bradley, яких називають "убивцями танків". Зараз українські військові проходять кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.

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США
зброя для України
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