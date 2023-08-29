Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Перші у світі: В Японії виготовлятимуть пластикові пляшки з біосировини

Перші у світі: В Японії виготовлятимуть пластикові пляшки з біосировини

29 серпня, 2023 вiвторок
04:12
Світ мінеральна вода

Група японських компаній займається розробкою перших у світі пластикових пляшок для напоїв, виготовлених з біологічних матеріалів, а не нафти

Про це повідомляє NHK.

За словами розробників, такі пляшки, виготовлені лише з біологічних матеріалів, отримають комерційне застосування вперше у світі.

Приблизно на 70% такі пляшки складатимуться з речовини під назвою "параксилол".

Компанія оптової торгівлі нафтою Eneos повідомила, що для виробництва цієї речовини застосовується нова технологія, заснована на використанні олії та інших біоматеріалів.

Компанія має намір розпочати виробництво цього матеріалу на своєму нафтоочисному підприємстві на заході Японії до кінця поточного року.

Масове виробництво таких пляшок заплановано на 2024 рік. Щорічно випускатиметься приблизно 35 млн пляшок.

Офіційний представник Eneos Сода Тадакадзу зазначив, що з цією технологією можна майже повністю ліквідувати емісію двоокису вуглецю від пластикових пляшок, що виготовляються з нафтопродуктів.

Новий процес спричинить підвищення вартості виробництва. Проте компанія сподівається, що ці зусилля сприятимуть поширенню чистих ресурсів.

  • Нагадаємо, 5 червня ООН заявила про критичне забруднення водойм світу пластиком.
Японія
екологія
Технології
нафта
Читайте також:
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
28 серпня, 2023 понедiлок
В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців
Сергій Згурець
28 серпня, 2023 понедiлок
Згурець пояснив, до якої лінії оборони противника просуваються ЗСУ після звільнення Роботиного
У війні з Росією загинули 293 українські спортсмени, тренери та працівники фізкультури
28 серпня, 2023 понедiлок
Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.5
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
29 серпня
03:44
Окупанти
У Севастополі шпиталі переповнені пораненими військовими РФ
03:16
Ердоган Путін
У партії Ердогана підтвердили його зустріч з Путіним у Сочі
02:48
вибори
Вибори в Україні: Сенатор США Грем закликав партнерів допомогти у їх проведенні
02:20
Іранська авіакомпанія показала, як обслуговує підсанкційний російський літак
Іран, який ремонтує літак Аерофлоту, суттєво змістив терміни виконання робіт
01:52
Каховська ГЕС
Завершено першу нитку водопроводу до Кривого Рогу, яку довелося прокладати після підриву Каховської ГЕС
01:43
В Румунії автобус із українцями потрапив у ДТП: 12 постраждалих
01:24
Сі Дзіньпін і Путін
Вибори в США: конкурент Трампа пообіцяв пожертвувати Україною заради угоди з РФ проти Китаю
00:56
Олексій Резніков
Резніков розповів про імовірність додаткової мобілізації та цифровізацію роботи ТЦК
00:28
Блаженніший Святослав
Найгірший приклад імперіалізму та крайнього російського націоналізму: очільник УГКЦ Святослав відреагував на звернення Папи до молоді з РФ
00:20
РФ обстріляла Торецьк з РСЗВ "Ураган", вбивши мирну жительку та поранивши ще трьох цивільних
2023, понедiлок
28 серпня
23:51
валюта доллар обмін валют
НБУ пом'якшив продаж іноземної валюти населенню. Які умови
23:21
Історичний екшн "Довбуш" зібрав у прокаті вже 8,7 млн грн
22:39
порт Усть-Дунайськ
Країни басейну Дунаю засудили атаки Росії на українські порти через серйозні екологічні ризики
22:04
Ексклюзив
Роман Костенко
Полковник СБУ Костенко пояснив, що потрібно для звільнення Криму
22:01
Від логістичних роботів до бойових: Федоров і Brave1 протестували 25 розробок для фронту
21:18
Папа Римський Франциск
Папа Франциск у Петербурзі назвав росіян "нащадками великої культури і людяності", МЗС України відреагувало
21:08
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
В нас достатньо інструментів для викорінення корупції, - нардеп Наливайченко
21:01
Проблемами Кремля щодо псевдовиборів на ТОТ є неможливість показати високу явку і брак "кандидатів" серед місцевих, - ЦПД
20:41
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ворог намагається продовжувати атаки від Куп'янська до Кремінної, змінюючи точки докладання зусиль. Колонка Сергія Згурця
20:39
Росіяни обстріляли Нікопольщину, 4 людини постраждали
20:04
"Розширення оборонної співпраці": Кулеба провів перемовини у Чехії
20:03
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Чому розбійник потрапив до раю?
19:57
Путін і Лавров
Путін повідомив прем'єр-міністру Індії, що на саміті G20 Росію представлятиме Лавров
19:23
ЗСУ, міномет, міна
Авіація ЗСУ за добу знищила пункт управління та 3 ЗРК ворога, — Генштаб
19:03
Ексклюзив
Оксана Корчинська
Волонтерка Корчинська: комітет Ради легалізував неякісні турнікети, через які помирають важкопоранені
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 551 дня війни: успіхи ЗСУ у контрнаступі на півдні та удар ГУР по кадировцях в Енергодарі
18:39
Оновлено
Ракетний удар РФ по Полтавщині
Росіяни під ранок атакували Полтавщину і Дніпропетровщину: троє людей загинули, є поранені
18:38
На Майдані попрощались із депутатом Київради, полковником Сергієм "Соколом" Ільницьким, який загинув на Сході
18:16
Ексклюзив
Микола Княжицький
Микола Княжицький: влада імітує боротьбу з російською церквою
18:15
фейк
Центр статегічних комунікацій спростував фейк, нібито українських біженців у ЄС мобілізовуватимуть до лав ЗСУ
18:10
Електроенергія
Українські АЕС виробили майже половину загальної потреби електроенергії країни й допомогли втримати енергосистему
18:05
Зеленський НАТО
План захисту критичної інфраструктури та перехід на західні літаки: Зеленський провів засідання Ставки
18:03
OPINION
Ірина Цілик
Навряд чи війна закінчиться всередині нас
17:56
танк Leopard 1
Німеччина планує викупити у Греції близько 100 Leopard 1A5 для України, Афіни натомість отримають італійські танки, – ЗМІ
17:53
СБУ
У Києві в кабінеті виявили мертвим співробітника СБУ, – ЗМІ
17:42
Каталін Новак
"Не бачу жодного військового рішення": президентка Угорщини закликала Зеленського розпочати переговори з РФ
17:30
Створив мережу катівень і концтаборів на тимчасово окупованих територіях: в Україні повідомили про підозру генерал-полковнику РФ
17:04
хвороба Альцгеймера
Періодичне голодування запобігає розвитку хвороби Альцгеймера - дослідження
17:01
Пресреліз
XXXII Економічний форум у Карпачі все ближче
16:57
на фото скріншот відео моменту вибуху в Енергодарі
В тимчасово окупованому Енергодарі пролунав вибух у казармі кадировців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV