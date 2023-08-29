Перші у світі: В Японії виготовлятимуть пластикові пляшки з біосировини
Група японських компаній займається розробкою перших у світі пластикових пляшок для напоїв, виготовлених з біологічних матеріалів, а не нафти
Про це повідомляє NHK.
За словами розробників, такі пляшки, виготовлені лише з біологічних матеріалів, отримають комерційне застосування вперше у світі.
Приблизно на 70% такі пляшки складатимуться з речовини під назвою "параксилол".
Компанія оптової торгівлі нафтою Eneos повідомила, що для виробництва цієї речовини застосовується нова технологія, заснована на використанні олії та інших біоматеріалів.
Компанія має намір розпочати виробництво цього матеріалу на своєму нафтоочисному підприємстві на заході Японії до кінця поточного року.
Масове виробництво таких пляшок заплановано на 2024 рік. Щорічно випускатиметься приблизно 35 млн пляшок.
Офіційний представник Eneos Сода Тадакадзу зазначив, що з цією технологією можна майже повністю ліквідувати емісію двоокису вуглецю від пластикових пляшок, що виготовляються з нафтопродуктів.
Новий процес спричинить підвищення вартості виробництва. Проте компанія сподівається, що ці зусилля сприятимуть поширенню чистих ресурсів.
- Нагадаємо, 5 червня ООН заявила про критичне забруднення водойм світу пластиком.
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