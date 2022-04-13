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Перші з 20 австралійських бронетранспортерів Bushmaster для України вже доставили до ЄС

13 квітня, 2022 середа
17:01
війна з Росією Австралія

Першу партію бронетранспортерів Bushmaster для України вже доставили з Австралії до ЄС, планується доправити 20 машин

Про це повідомило Об’єднане оперативне командування Австралії.

"Перші із 20 транспортних засобів Bushmaster Protected Mobility, подарованих Україні урядом Австралії, доставлено в аеропорт Європи", - йдеться в повідомленні.
 



Раніше ЗМІ у Австралії зазначали, що перша партія складатиме 4 машини з 20 запланованих.
  • Нагадаємо, Bushmaster розрахований на перевезення і підтримку відділення піхоти з дев'яти осіб з місцем для ще одного. Транспортер повністю кондиціонований і може працювати автономно протягом трьох днів. Австралія відправила бронетранспортери в Україну на прохання Зеленського.
  • Раніше виступ президента України вплинув на австралійців у запровадженні додаткових санкцій стосовно російського агресора. Країна відмовляється від російських нафти й газу.

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Австралія
бронетранспортер
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