Перші з 20 австралійських бронетранспортерів Bushmaster для України вже доставили до ЄС

Про це повідомило Об’єднане оперативне командування Австралії.



"Перші із 20 транспортних засобів Bushmaster Protected Mobility, подарованих Україні урядом Австралії, доставлено в аеропорт Європи", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, Bushmaster розрахований на перевезення і підтримку відділення піхоти з дев'яти осіб з місцем для ще одного. Транспортер повністю кондиціонований і може працювати автономно протягом трьох днів. Австралія відправила бронетранспортери в Україну на прохання Зеленського.

Раніше виступ президента України вплинув на австралійців у запровадженні додаткових санкцій стосовно російського агресора. Країна відмовляється від російських нафти й газу.

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Раніше ЗМІ у Австралії зазначали, що перша партія складатиме 4 машини з 20 запланованих.