Австралія відмовляється від російських нафти й газу після виступу Зеленського перед парламентом цієї країни, - Єрмак
Виступ президента України в парламенті Австралії вплинув на австралійців у запровадженні додаткових санкції стосовно російського агресора
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Австралія, після виступу Володимира Зеленського в парламенті цієї країни, вводить мито 35% на всі товари та відмовляється від російських нафти та газу. Ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обвалить російську економіку. Робота продовжується", - написав Єрмак.
- Сьогодні, 31 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед австралійським парламентом, де закликав посилити санкційний тиск на РФ.
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