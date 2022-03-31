Австралія відмовляється від російських нафти й газу після виступу Зеленського перед парламентом цієї країни, - Єрмак

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Австралія, після виступу Володимира Зеленського в парламенті цієї країни, вводить мито 35% на всі товари та відмовляється від російських нафти та газу. Ще один аргумент на користь нафтового ембарго, яке обвалить російську економіку. Робота продовжується", - написав Єрмак.

Сьогодні, 31 березня, президент України Володимир Зеленський виступив перед австралійським парламентом, де закликав посилити санкційний тиск на РФ.

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