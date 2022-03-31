"Зараз вирішується доля глобальної безпеки": Зеленський виступив перед парламентом Австралії та закликав посилити санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський виступив перед австралійським парламентом, де закликав посилити санкційний тиск на РФ
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на виступ Володимира Зеленського.
Президент наголосив, що якби світ покарав Росію за напад на Україну у 2014 році, широкомасштабного вторгнення у 2022 році не сталося б.
Також Зеленський попередив австралійський парламент про майбутні глобальні наслідки, якщо Росії дозволять продовжити вторгнення в його країну. За його словами, з Кремля візьмуть приклад інші країни, які мають "подібні прагнення".
"Доля глобальної безпеки вирішується зараз", - підкреслив він.
Зеленський згадав про відкриті погрози РФ застосування ядерної зброї, підкресливши, що жодна країна світу не буде гарантовано захищена від зараження у разі такого кроку Путіна.
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