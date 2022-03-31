"Зараз вирішується доля глобальної безпеки": Зеленський виступив перед парламентом Австралії та закликав посилити санкції проти РФ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на виступ Володимира Зеленського.



Президент наголосив, що якби світ покарав Росію за напад на Україну у 2014 році, широкомасштабного вторгнення у 2022 році не сталося б.



Також Зеленський попередив австралійський парламент про майбутні глобальні наслідки, якщо Росії дозволять продовжити вторгнення в його країну. За його словами, з Кремля візьмуть приклад інші країни, які мають "подібні прагнення".



"Доля глобальної безпеки вирішується зараз", - підкреслив він.



Зеленський згадав про відкриті погрози РФ застосування ядерної зброї, підкресливши, що жодна країна світу не буде гарантовано захищена від зараження у разі такого кроку Путіна.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb