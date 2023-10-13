Перший крок до стандартизації турнікетів: у Міноборони створять медичний департамент
Міністр оборони України Рустем Умєров підписав наказ про створення медичного департаменту в Міноборони: це стане першим кроком для стандартизації турнікетів та бойових аптечок
Про це інформує оборонне відомство України, посилаючись на слова заступниці міністра оборони Наталії Калмикової.
Зазначається, що завдяки новому департаменту міністерство зможе почати здійснювати регуляторну функцію: це дозволить провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок, які використовуватимуть українські військові.
Заступниця міністра розповіла, що, до прикладу, в Україні існує затверджений перелік складових бойової аптечки, але немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість.
Завдяки впровадженню стандартизації аптечки та турнікети перед надходженням до військових частин пройдуть перевірку і ті з них, які виявляться неякісними вилучать та замінять.
Читайте також: ЗСУ продовжують постачати несертифіковані турнікети: ситуація потребує втручання Залужного, - волонтерка
"Разом з тим, ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США", - вказала Калмикова.
- Раніше голова Всеукраїнської спілки парамедиків заявила, що 95% турнікетів в ЗСУ неякісні. При пораненні і використанні неякісного джгута військовий помре.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе