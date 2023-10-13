Перший крок до стандартизації турнікетів: у Міноборони створять медичний департамент

Про це інформує оборонне відомство України, посилаючись на слова заступниці міністра оборони Наталії Калмикової.

Зазначається, що завдяки новому департаменту міністерство зможе почати здійснювати регуляторну функцію: це дозволить провести стандартизацію турнікетів та бойових аптечок, які використовуватимуть українські військові.

Заступниця міністра розповіла, що, до прикладу, в Україні існує затверджений перелік складових бойової аптечки, але немає процедури та технічних засобів для того, щоб визначати їх якість.

Завдяки впровадженню стандартизації аптечки та турнікети перед надходженням до військових частин пройдуть перевірку і ті з них, які виявляться неякісними вилучать та замінять.

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"Разом з тим, ми опрацьовуємо із західними партнерами можливість швидкого рішення щодо підтвердження якості турнікетів, які виробляються в Україні, тими інституціями, які забезпечують дотримання якості в США", - вказала Калмикова.