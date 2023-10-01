ЗСУ продовжують постачати несертифіковані турнікети: ситуація потребує втручання Залужного, - волонтерка

Так вважає волонтерка, медична координаторка прифронтового стабпункту Оксана Корчинська.

На фронті у бійців, за ствердженням нардепів, 45% несертифікованих турнікетів. Командування медичних сил не поспішає реагувати на це.

"Ми більше двох місяців боремось за якісні аптечки та турнікети. 20 липня, під час контрнаступу ЗСУ, ми вчинили скандал з бойовими медиками та інструкторами, які викладають і допомагають вчити бойових медиків. Ще на початку 2023 р. у партіях, які видавалися, були китайські турнікети, що рвались на військовослужбовцях. Пізніше нардепи добилися, щоб ЗСУ видали, як вони заявляють, 77 тисяч турнікетів. Про це сказала ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр, не знаю чи до кінця їй можна вірити. 77 тисяч замість китайських 77 тисяч - це умовно кажучи, мова йде про забезпечення 37 тисяч бійців", - повідомила Корчинська в етері телеканалу "Еспресо".

Вона розповіла як відбувається формування замовлення Україною турнікетів міжнародним партнерам.

"Міжнародники пояснюють, що вони виконують ті технічні завдання, які ставить перед ними командування медичних сил України. Тобто процес відбувається аналогічно як із танками, гарматами, снарядами тощо", - каже волонтерка.

Командування медичних сил порушує наказ №7 від 2017 р.

"Кабінетом міністрів України в 2017 р. було зареєстровано перелік усіх засобів, що повинні входити в аптечку військовослужбовців (зараз Сил оборони), там зазначено повний опис кожного виробу. Цей наказ ніхто не відміняв. Чому його зараз порушують і замовляють несертифіковані вироби незрозуміло", - резюмувала медична координаторка прифронтового стабпункту.