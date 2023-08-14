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Голова Всеукраїнської спілки парамедиків: 95% турнікетів в ЗСУ неякісні, це смерть для військового

14 серпня, 2023 понедiлок
18:20
Війна з Росією турнікет

95% української армії забезпечено неякісними турнікетами. При пораненні і використанні неякісного джгута військовий помре

Про це в ефірі Еспресо сказав голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус.

"Тема з неякісними турнікетами насправді була й до повномасштабної війни. 95% української армії забезпечено неякісними турнікетами. Їхня проблема в тому, що коли боєць отримує поранення - з неякісним турнікетом він 100% труп. 95% наших військових, якщо отримають поранення - помруть. У них в аптечках лежить якесь гі*но, яке не може зупинити кровотечу", - сказав він.

Парамедик додав, що це дуже глобальне питання.

"Я досі не розумію, чому це не взято під контроль, чому командування Медичних сил самостійно вкладає в аптечки дешеві, китайські турнікети. Я пояснити це не можу, окрім як бажання красти і красти. Хороший джгут коштує $20-30, а поганий можна купити за долар в інтернеті", - наголосив Вус.

Він зауважив, що українські виробники "Січ" та "Дніпро" готові перекривати держзамовлення щодо турнікетів.

"Їх виробляють як на ринок України, так і на закордон. Якби ЗСУ вели прямі закупівлі - все б залишалось в Україні. А так у нас триває війна, а ми свої джгути продаємо в Польщу, натомість ми купуємо дешеві китайські підробки. Немає держзамовлень - за 2023 рік жодного замовлення на "Січ" чи "Дніпро" від України", - підсумував парамедик.

Здоров'я
Медицина
ЗСУ
Військові новини
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