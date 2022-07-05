Перший обмін захисників "Азовсталі" та процес впізнання загиблих захисників
У вівторок, 5 липня, об 11:00 у програмі "Волонтери і війна" журналістка Еспресо Христина Парубій говоритиме про полон захисників Маріуполя, процес обміну тіл та їх ідентифікацію з керівницею Патронатної служби полку "Азов" Оленою Толкачовою
Про обмін захисників Маріуполя. Скільки ще військових чекає на повернення додому і що відомо про їх перебування. А також про процес обміну загиблих військовослужбовців та цивільних, котрі були в "Азовсталі".
У розмові із керівницею Патронатної служби "Азову" Оленою Толкачовою дізнаємося чи є інформація від полонених бійців. "Янголи Азова" підтримують полк ще з 2014 року, коли почалася російсько-українська війна, а зараз працюють у моргах Київщини з тілами загиблих.
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