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Анонс

Перший обмін захисників "Азовсталі" та процес впізнання загиблих захисників

5 липня, 2022 вiвторок
11:00
війна з Росією війна та волонтери

У вівторок, 5 липня, об 11:00 у програмі "Волонтери і війна" журналістка Еспресо Христина Парубій говоритиме про полон захисників Маріуполя, процес обміну тіл та їх ідентифікацію з керівницею Патронатної служби полку "Азов" Оленою Толкачовою

Про обмін захисників Маріуполя. Скільки ще військових чекає на повернення додому і що відомо про їх перебування. А також про процес обміну загиблих військовослужбовців та цивільних, котрі були в "Азовсталі".

У розмові із керівницею Патронатної служби "Азову" Оленою Толкачовою дізнаємося чи є інформація від полонених бійців. "Янголи Азова" підтримують полк ще з 2014 року, коли почалася російсько-українська війна, а зараз працюють у моргах Київщини з тілами загиблих.

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Україна
волонтери
обмін полоненими
полк "Азов"
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