Перший пам'ятник в Україні Любомиру Гузару встановили у Вінниці
У Вінниці встановили пам’ятник Блаженнішому Любомиру Гузару
Про це повідомили на сайті міськради.
Там зазначили, що встановлення пам’ятника ініціювала Вінницька греко-католицька спільнота. Кошти на також збірала ця громада. Авторами стали два українські скульптори Борис Крилов та Олесь Сидорук.
Гузара вони зобразили одягненим у камізельку поверх підрясника. Поряд із ним встановили колону, на якій лежить митра.
Довідка. Любомир Гузар (1933-2017) – український церковний та громадський діяч, патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви (2001-2011).
Свого часу був одним з кандидатів на папський престол
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