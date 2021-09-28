Перший пам'ятник в Україні Любомиру Гузару встановили у Вінниці

Про це повідомили на сайті міськради.

Там зазначили, що встановлення пам’ятника ініціювала Вінницька греко-католицька спільнота. Кошти на також збірала ця громада. Авторами стали два українські скульптори Борис Крилов та Олесь Сидорук.



Гузара вони зобразили одягненим у камізельку поверх підрясника. Поряд із ним встановили колону, на якій лежить митра.



Довідка. Любомир Гузар (1933-2017) – український церковний та громадський діяч, патріарх-предстоятель Української Греко-Католицької Церкви (2001-2011).

Свого часу був одним з кандидатів на папський престол