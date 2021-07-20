Перший україномовний аудіогід з'явився у Киргизстані, - ОПУ

Про це повідомляє сайт ОПУ.

Це була перша картинна галерея в Бішкеку. Нині зібрання нараховує майже 18 тис. творів різних видів образотворчого мистецтва

Золотий фонд музею – це твори класиків киргизького образотворчого мистецтва, а також роботи західноєвропейських майстрів та художників близького й далекого зарубіжжя.

У музеї перебувають твори таких художників, які мали українське коріння або народилися в Україні: Олександр Осмьоркін, Іван Айвазовський, Петро Кончаловський.

"Можливість поринути у світ живопису в супроводі екскурсії українською мовою дозволить відвідувачам з України краще зрозуміти творчість майстрів, чиї твори представлені в музеї", - йдеться у повідомленні.

У межах проекту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія)