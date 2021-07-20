Перший україномовний аудіогід з'явився у Киргизстані, - ОПУ
За кордоном було впроваджено 24-й україномовний аудіогід - у Киргизькому національному музеї образотворчих мистецтв імені Гапара Айтієва
Про це повідомляє сайт ОПУ.
Це була перша картинна галерея в Бішкеку. Нині зібрання нараховує майже 18 тис. творів різних видів образотворчого мистецтва
Золотий фонд музею – це твори класиків киргизького образотворчого мистецтва, а також роботи західноєвропейських майстрів та художників близького й далекого зарубіжжя.
У музеї перебувають твори таких художників, які мали українське коріння або народилися в Україні: Олександр Осмьоркін, Іван Айвазовський, Петро Кончаловський.
"Можливість поринути у світ живопису в супроводі екскурсії українською мовою дозволить відвідувачам з України краще зрозуміти творчість майстрів, чиї твори представлені в музеї", - йдеться у повідомленні.
- У межах проекту Олени Зеленської відбувся запуск аудіогіда українською мовою в Археологічному музеї Несебра (Болгарія)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 31.83Продаж 32.22
- Актуальне
- Важливе