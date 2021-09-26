Пєсков брехав. Лавров підтвердив, що ПВК "Вагнера" збирається до Малі

Таку новину ввечері у суботу, 25 вересня 2021 року, поширив російський "Інтерфакс", передає Еспресо.TV.



"Вони звернулися до приватної військової компанії з Росії в зв'язку з тим, що, як я розумію, Франція хоче суттєво скоротити свій військовий контингент, який там знаходився і повинен був, як усі розуміли, боротися з терористами", - сказав він в суботу журналістам на полях Генасамблеї ООН.



За словами Лаврова, у французьких військових "нічого не вийшло, і терористи там, як і раніше, правлять бал".



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"Оскільки малійська влада оцінила свої власні здібності як недостатні без зовнішньої підтримки, і оскільки зовнішня підтримка скорочується з боку тих, хто обіцяв допомагати викорінювати тероризм, вони звернулися до приватної російської військової компанії", - наголосив очільник російського МЗС РФ.



Перед тим французький телеканал TV5 з посиланням на джерела в Парижі повідомив, що у Малі обговорюють можливість угоди з російською приватною військовою компанією "Вагнер" щодо підготовки малійскіх військовослужбовців і забезпечення безпеки керівництва країни.



У відповідь голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що якщо це станеться, то Париж виведе з Малі своїх військових.



Невдоволення можливим контрактом Малі з ПВК "Вагнера" висловила й Німеччина.



Своєю чергою речник президента Росії Дмитро Пєсков заперечив ведення будь-яких перемовин між Росією та Малі з даного приводу.

Нагадаємо, бойовики ПВК "Вагнера", включно зі своїм ватажком, відставним офіцером ГРУ ГРШ РФ Дмитром Уткіним (він же "Вагнер") активно діяли проти захисників України на Донбасі, а нині "працюють" в Сирії і Центрально-Африканській Республіці (ЦАР).

Крім того, в ОРДЛО за їх допомогою Росія з часом "зачистила" надто самостійних голів місцевих формувань сепаратистів.

За словами російського незалежного аналітика Слави Рабіновича, у ЦАР вони не стільки підтримують місцевий режим, скільки охороняють сховища з валютою й коштовностями верхівки Кремля.

ПВК "Вагнера" фактично є приватною армією сімейного клану Путіна й особисто підпорядкована його "кухарю", давньому члену пітерської мафії Євгену Пригожину, людини з кримінальною біографією ще із часів СРСР.





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