Франція погрожує вивести війська з Малі в разі співпраці влади з російськими "вагнерівцями"
У Франції розкритикували ймовірну співпрацю керівної хунти Малі та російських "вагнерівців", тому що ці речі несумісні з французькою військовою присутністю у країні
Про це повідомляє міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, передає Reuters.
Посадовець заявив, що ПВК "Вагнера" - це ополчення, яке в Сирії та Центральноафриканській Республіці здійснювало зловживання і порушення, що не відповідають ніяким угодам: "І тому воно є несумісним з нашою присутністю".
Як пишуть у Reuters, ПВК "Вагнера" та керівна хунта Малі уклали угоду, у межах якої найманці будуть навчати малійських військових забезпечувати охорону високопосадовців.
Повідомляється, що Франція і справді думає про виведення своїх збройних сил з Малі, якщо така співпраця розпочнеться. Крім того, Париж почав кампанію, у межах якої хоче завадити хунті укласти угоду з "вагнерівцями".
Крім того, Франція стурбована тим, що прибуття російських найманців підірве її десятирічну контртерористичну операцію проти "Аль-Каїди" і повстанців, пов'язаних з "Ісламською державою".
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