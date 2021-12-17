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Пєсков: Україна втрачена для Росії як союзник і партнер

17 грудня, 2021 п'ятниця
18:14
Світ Дмитро Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив про втрату України як союзника і партнера. Він вважає, що росіяни і українці залишаться "братніми народами"

Про це передає ТАСС.

"Чи втрачена зараз Україна як партнер, союзник і так далі, на цьому етапі - так, повністю", - сказав він.

За словами Пєскова, росіяни і українці залишаться "братніми народами".

"Братній народ втратити не можна, він залишається братнім народом. Скільки у нас живе українців, скільки там живе росіян - ми залишимося братнім народом. Так, влада може намагатися народ обдурювати, вселяти ненависть до росіян, Росії, позбавляти їх можливості отримувати інформацію з перших рук, з наших ЗМІ. Можна закривати наші ЗМІ, можна забороняти наші інтернет-ресурси. Але втратити один одного два братніх народи не можуть", - додав Пєсков.

Він вважає, що Україна "вороже ставиться" до Росії.

"Ви бачите конкретні дії з обрубування всіх кінців, які мають хоч якесь відношення до Росії. Тобто просто обрубуються від капілярів до центральних артерій наші двосторонні відносини - точніше, вони вже були обрубані. Тому відносин як таких немає", - сказав речник Путіна.

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Україна
Росія
РФ
Дмитро Пєсков
брати
Володиир Путін
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