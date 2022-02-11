Про це свідчать дані на сайті очільника держави.

Відповідна петиція №22/133870-еп зареєстрована 31 січня, автор - Петро Олександрович Пацалюк.

"У зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням дистанційного навчання в областях, які знаходяться в "червоних" зонах, пропоную відмінити Державну підсумкову атестацію для учнів четвертих, дев'ятих та одинадцятих класів у зв'язку з нееквівалентною кількістю часу для опрацювання та засвоєння програми учнями на онлайн-навчанні порівняно до очної форми навчання в школі", - йдеться в документі.

За словами автора, учням досить важко підготуватися до екзамену на дистанційній формі навчання і це буде несправедливо по відношенню до учнів, яким відмінили обов'язкове ДПА у 2021 і 2020 роках.

Тепер на петицію має відреагувати президент України Володимир Зеленський.

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