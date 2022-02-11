Петиція про скасування ДПА для школярів 4, 9 і 11 класів набрала необхідні голоси, тепер її має розглянути Зеленський
Петиція до президента про скасування цього року Державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів набрала обов'язкові для розгляду 25 тис. підписів
Про це свідчать дані на сайті очільника держави.
Відповідна петиція №22/133870-еп зареєстрована 31 січня, автор - Петро Олександрович Пацалюк.
"У зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням дистанційного навчання в областях, які знаходяться в "червоних" зонах, пропоную відмінити Державну підсумкову атестацію для учнів четвертих, дев'ятих та одинадцятих класів у зв'язку з нееквівалентною кількістю часу для опрацювання та засвоєння програми учнями на онлайн-навчанні порівняно до очної форми навчання в школі", - йдеться в документі.
За словами автора, учням досить важко підготуватися до екзамену на дистанційній формі навчання і це буде несправедливо по відношенню до учнів, яким відмінили обов'язкове ДПА у 2021 і 2020 роках.
Тепер на петицію має відреагувати президент України Володимир Зеленський.
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