Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у telegram.

За його словами, питання про продовження контракту з Олександром Петраковим не розглядалося на засіданні виконкому Української асоціації футболу, в той час, як угоди з тренером молодіжної збірної Русланом Ротанем та Сергієм Нагорняком, який очолює юніорську команду, було пролонговано.

"Місія Олександра Петракова у національній команді завершена. Його угода спливає з дня на день, і питання щодо пролонгації не розглядалося на засіданні виконкому минулого тижня. Хоча водночас у молодших командах пролонгували Руслана Ротаня та Сергія Нагорняка", - написав Бурбас.

Він констатував, що збірна України наступного разу збереться вже з новим тренерським штабом, який сформує Сергій Ребров, який поки тренує "Аль-Айн" з ОАЕ.

"Якщо до березня Сергій Ребров звільниться з посади в "Аль-Айні", то він негайно стане до виконання обов’язків в національній команді. Він до дрібниць уже проговорив свій контракт з УАФ. Якщо ж в Еміратах доведеться затриматися до червня, збір проведе його тренерський штаб", - зазначив Бурбас.

Олександр Петраков очолив збірну України восени 2021 року, його контракт з національною командою розрахований до грудня 2022 року. Під керівництвом Петракова національна команда не змогла вийти до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі та поступилася у вирішальному матчі плей-офф відбору Уельсу.

Угода Сергія Реброва з "Аль-Айном" розрахована до літа 2023 року. Також він тренував "Динамо", "Аль-Аглі" з Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

У березні 2023 року збірна України стартує у кваліфікації Євро-2024, де її суперниками будуть Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта.

22 листопада повідомлялося, що УАФ запропонувала Сергію Реброву стати новим головним тренером збірної України.

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