Петро Порошенко проводить воєнний кабінет
Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий Президент Петро Порошенко проводить воєнний кабінет
Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".
Як відомо, Порошенко оголосив про створення воєнного штабу із досвідчених військових з метою розбудови системи оборони Києва.
"Вистоїть Київ - вистоїть Україна! Я закликаю чоловіків прибути до пунктів територіальної оборони своїх міст. Територіальна оборона має бути негайно забезпечена зброєю, засобами комунікації, дронами, пальним, запасами речового, харчового і медичного забезпечення, протитанковими засобами", - наголосив Петро Порошенко.
"Всі мають поступити в розпорядження воєнного керівництва і виконувати накази командування. Дисципліна і порядок - важливі умови для ефективної боротьби", - переконаний п'ятий Президент.
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