Петро Порошенко проводить воєнний кабінет

Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".



Як відомо, Порошенко оголосив про створення воєнного штабу із досвідчених військових з метою розбудови системи оборони Києва.



"Вистоїть Київ - вистоїть Україна! Я закликаю чоловіків прибути до пунктів територіальної оборони своїх міст. Територіальна оборона має бути негайно забезпечена зброєю, засобами комунікації, дронами, пальним, запасами речового, харчового і медичного забезпечення, протитанковими засобами", - наголосив Петро Порошенко.



"Всі мають поступити в розпорядження воєнного керівництва і виконувати накази командування. Дисципліна і порядок - важливі умови для ефективної боротьби", - переконаний п'ятий Президент.



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