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Війна з Росією: хроніка
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Петро та Марина Порошенки виділили 1 млн грн на проєкти для молоді, що постраждала від війни

12 серпня, 2023 субота
18:23
Суспільство Петро і Марина Порошенкі

Петро та Марина Порошенки спільно з ВГО "Солідарна Молодь" оголосили про грантову програму на мільйон гривень. Програма має на меті підтримати проєкти молоді, яка постраждала через війну з Росією

Проєкти відбиратимуться шляхом відкритого конкуру, заявив у суботу, 12 серпня, на фейсбуці пʼятий президент.

Загалом планується профінансувати до 10 молодіжних ініціатив, сума грантів від 5 тисяч до 200 тисяч гривень. 

"До міжнародного Дня молоді ми з Мариною Порошенко та ВГО "Солідарна Молодь" запускаємо проєкт на підтримку молоді, яка постраждала через війну. Якщо ви маєте круту ідею - наша команда з радістю допоможе вам реалізувати омріяний проєкт і надасть всю необхідну підтримку! З вас ідея - з нас допомога", - повідомив Петро Порошенко.

"Мільйон гривень на реалізацію проєктів, відкритий конкурс. Для молодих ветеранів, переселенців, громадських організацій та студентів. До 10 грантів, від 5 000 до 200 000 гривень. Підтримка й допомога молоді - це інвестиція у майбутнє країни, у наших дітей, у те, за що ми зараз воюємо і боремося", - переконаний Порошенко. 

Реєстрація проєктів на конкурс здійснюється через сайт poroshenko4youth.com.

Економіка
Петро Порошенко
біженці
Ветеран АТО
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