Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"За нашими особистими спостереженнями біля Бахмута ворог активність ворога не припиняється. Це відбувається протягом останніх кількох тижнів. Вони лізуть на наші позиції як таргани", - розповів Швайка.

Військовослужбовець ЗСУ наголосив, що росіяни продовжують атакувати позиції української армії під Бахмутом попри колосальні втрати.

"Враховуючи погодні умови та кількість мобілізованих росіян, яких доставили на лінію фронту, вони будуть продовжувати лізти на наші позиції. І багато, хто з цивільних не можуть в це повірити, але вони реально йдуть на штурм наших позицій по трупах своїх же військових. Росіяни не забирають трупи своїх військових. Якщо вже так цинічно сказати, то скоро вони будуть мати укріплення з тіл загиблих росіян" - додав він.

У понеділок, 2 січня 2023 року, прикордонники прийняли два важкі бої на околицях Бахмута й у самому місті. Група з близько трьох десятків російських окупантів спробувала штурмувати український опорний пункт. Штурм вдалося відбити. За попередніми даними, знищено 7 та поранено 9 росіян. Українські прикордонники втрат не зазнали.

Станом на ранок 3 січня у Генштабі наголосили, що противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Також минулої доби на цьому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут та ін.

Російські сили знизили активність біля Бахмута, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення. Найближчим часом окупантам не вдасться захопити Бахмут

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