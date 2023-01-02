Українські прикордонники біля Бахмута відбили штурм окупантів і знищили 2 спостережні пункти росіян
У понеділок, 2 січня, прикордонники прийняли два важкі бої на околицях Бахмута й у самому місті
Про це повідомили в телеграм-каналі Держприкордонслужби України.
Один бій тривав понад чотири години, з 12:30 до 16:50, він відбувся в районі населеного пункту Підгороднє. Група з близько трьох десятків російських окупантів спробувала штурмувати український опорний пункт. Штурм вдалося відбити. За попередніми даними, знищено 7 та поранено 9 росіян. Українські прикордонники втрат не зазнали
На іншій ділянці, в районі Бахмутського сміттєзвалища, українські прикордонники разом з підрозділом Сил спеціальних операцій в інтервалі від 16:00 до 17:00 знищили два спостережні пункти російських військових.
Аеророзвідка Сил спеціальних операцій підтвердила втрати окупантів: п'ятьох росіян було ліквідовано, ще трьох – поранено.
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