Під Бахмутом росіяни прикриваються українськими полоненими, щоб уникнути знищення, - нацгвардієць Кузик
На Бахмутському напрямку окупанти ведуть перед собою на штурми українських полонених, щоб ЗСУ не били по них
Про це розповів військовий "Легіону Свободи" Нацгвардії Петро Кузик в етері Еспресо.
За словами нацгардійця, на Бахмутському напрямку ворожі штурми не припиняються. Росіяни мають військових, які штурмують українські позиції вдень і тих, хто робить це лише вночі.
"Перед собою водять зеків, малонавчених мобілізованих. Навіть з’явилися випадки, коли водять наших полонених, щоб уникнути знищення та вогню з нашого боку", - наголосив він.
- 15 листопада ООН повідомило про систематичні катування росіянами українських військовополонених. Зокрема, українці зазнавали нападів собак, катування струмом, сексуального насильства.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.17
- Актуальне
- Важливе