Про це розповів військовий "Легіону Свободи" Нацгвардії Петро Кузик в етері Еспресо.

За словами нацгардійця, на Бахмутському напрямку ворожі штурми не припиняються. Росіяни мають військових, які штурмують українські позиції вдень і тих, хто робить це лише вночі.

"Перед собою водять зеків, малонавчених мобілізованих. Навіть з’явилися випадки, коли водять наших полонених, щоб уникнути знищення та вогню з нашого боку", - наголосив він.

15 листопада ООН повідомило про систематичні катування росіянами українських військовополонених. Зокрема, українці зазнавали нападів собак, катування струмом, сексуального насильства.

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