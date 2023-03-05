Під Бахмутом загинула 29-річна медикиня Яна Рихліцька
Під Бахмутом, під час евакуації військових, загинула 29-річна медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна ("Яра") Рихліцька
Про це повідомила волонтерка Таня Власюк.
Рихліцька працювала медиком в стабілізаційному пункті Бахмута, а також активно займалася волонтерською діяльністю.
"Коли Україна переможе, знайте, що половину роботи зробила вона. Так і є. Не знаю підрозділу який не був би їй вдячний", - пише інша подруга загиблої, Тетяна Зенарт.
Вона розповіла, що медична евакуаційна автівка, в якій була Рихліцька, попала під обстріл.
"Стабілізаційний пункт, це місце, де поранених витягши з поля бою перев'язують і готують до довгої дороги до медиків. Щоб дожили. Потік поранених, який був на Бахмуті я навіть осягнути не можу. Але коли я спитала "як вони", вона відписала: "поки весело, цілі". За кілька годин до того, як їх медична евакуаційна автівка потрапила під обстріл", - йдеться у повідомленні.
Довідка
Яна Рихліцька мала 29 років.
Жила у Вінниці.
2010 року закінчила Вінницький ліцей №7 імені Олександра Сухомовського, пише подільський портал "20 хвилин".
Здобула вищу освіту. Працювала в IT.
У травні 2022 року добровільна вступила до лав ЗСУ.
Служила парамедиком у 93-ій бригаді "Холодний Яр".
Її життя урвалося під час евакуації поранених побратимів.
Поховають Яну в рідному місті.
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