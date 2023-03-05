Про це повідомила волонтерка Таня Власюк.

Рихліцька працювала медиком в стабілізаційному пункті Бахмута, а також активно займалася волонтерською діяльністю.

"Коли Україна переможе, знайте, що половину роботи зробила вона. Так і є. Не знаю підрозділу який не був би їй вдячний", - пише інша подруга загиблої, Тетяна Зенарт.

Вона розповіла, що медична евакуаційна автівка, в якій була Рихліцька, попала під обстріл.

"Стабілізаційний пункт, це місце, де поранених витягши з поля бою перев'язують і готують до довгої дороги до медиків. Щоб дожили. Потік поранених, який був на Бахмуті я навіть осягнути не можу. Але коли я спитала "як вони", вона відписала: "поки весело, цілі". За кілька годин до того, як їх медична евакуаційна автівка потрапила під обстріл", - йдеться у повідомленні.

Довідка

Яна Рихліцька мала 29 років.

Жила у Вінниці.

2010 року закінчила Вінницький ліцей №7 імені Олександра Сухомовського, пише подільський портал "20 хвилин".

Здобула вищу освіту. Працювала в IT.

У травні 2022 року добровільна вступила до лав ЗСУ.

Служила парамедиком у 93-ій бригаді "Холодний Яр".

Її життя урвалося під час евакуації поранених побратимів.

Поховають Яну в рідному місті.